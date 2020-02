Anderlecht wint zonder overschot tegen Moeskroen en houdt Play-off 1 in het vizier

Het was weer met de hakken over de sloot voor Anderlecht: het domineerde, maar creëerde o zo moeilijk kansen. Uiteindelijk was het de jonge Colassin die paars-wit bevrijdde na rust. Het werd 1-0 tegen Moeskroen, in een match die in het teken stond van de overleden Robbie Rensenbrink.

De match begon met een eerbetoon aan de overleden Robbie Rensenbrink: enkele van zijn ex-ploegmaats – onder andere Van Himst en Van Binst – kwamen samen met Anderlecht-voorzitter Marc Coucke het veld op. Jammer genoeg verstoorden de fans van Moeskroen de minuut stilte door “Play-off 2” te beginnen scanderen.

Bij Anderlecht liep elke speler met Rensenbrink op zijn rug, en het inspireerde Francis Amuzu zowaar tot een knappe actie. De winger, die in de ploeg kwam voor de vertrokken Saelemaekers, kwam knap naar binnen en legde de bal mooi voorbij Butez. Maar Amuzu liep buitenspel, al kostte het de VAR twee minuten – de lijnrechter had wel al gevlagd – om tot die conclusie te komen.

In minuut elf pakte Mauves Army met een knappe tifo voor Robbie Rensenbrink uit. De handen gingen op mekaar, en nu hielden de pakweg 100 supporters van Moeskroen zich wel afzijdig. Paars-wit liet ook de elf van Moeskroen niet in het spel komen, en zowel Colassin als Vlap kwamen dicht bij de openingstreffer: Colassin trof Butez, terwijl Vlap te makkelijk op Sobiech trapte.

Moeskroen was naar het Astridpark gekomen voor een puntje, en daarvoor waren alle middelen goed: Antonov flirtte met zijn tweede gele kaart, terwijl ook de andere verdedigers hun handen vol hadden met de snelle prikken van de thuisploeg. Die leverden wel weinig gevaar op, Colassin probeerde met een hakje dat voorlangs ging.

Na rust kregen we hetzelfde spelbeeld, maar wel met een wissel: Sardella kwam de geblesseerde Cobbaut vervangen. Paars-wit monopoliseerde de bal en probeerde er scherp uit te komen. Doku kreeg twee kansjes, en ook Colassin zette Butez aan het werk in zijn korte hoek.

Moeskroen deed er alles aan om tijd te winnen, maar kreeg het deksel op de neus. Zulj zag een opening die niemand zag, Colassin kapte zich mooi vrij en krulde de bal voorbij Butez. Heel Moeskroen zag buitenspel, maar het voetje van Quieros stond enkele centimeters te ver naar achter en dus kon paars-wit dit keer wél vieren. Anderlecht plooide op zijn beurt terug en liet de bal aan Moeskroen. Maar de bezoekers botsen op hun aanvallende beperkingen en kregen amper een kans die naam waard.

Dankzij de overwinning blijft Anderlecht op vier punten van Genk, belangrijk in de strijd om Play-off 1. Het wipt zelfs (even?) over Zulte Waregem naar plek 8, de eerste (!) keer dat paars-wit in de linkerkolom opduikt.