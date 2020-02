Met twee drugshonden heeft de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst controles gehouden. Tijdens de actie in de nacht van vrijdag op zaterdag werden acht bestuurders betrapt op sturen onder invloed van alcohol of drugs.

De ploegen stelden zich op in de Maastrichtersteenweg in Riemst, de Maastrichterstraat in Bilzen en de Bilzersteenweg in Hoeselt. Daar moesten 471 bestuurders blazen, onder wie een Nederlandse bromfietser ...