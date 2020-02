Extreme dodentocht in Limburg: 160 km wandelen in 40 uur tijd

Oudsbergen -

Wie de Dodentocht al eens liep, weet wat het is om 100 km te voet af te zien. De ‘Pines and Dunes Trail’, die in september in Oudsbergen start, doet er nog een forse schep bovenop: een tocht van 160 km, af te leggen in 40 uur tijd. “Dit is enkel voor geoefende wandelaars”, zegt de organisatie.