Matthieu van der Poel degradeert de Belgen en wint het WK veldrijden

Het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf heeft een muis gebaard. En een verwachte wereldkampioen. Topfavoriet Mathieu van der Poel dook als eerste het veld in en reed al in de eerste ronde weg van het Belgische blok. De Nederlander kwam met ruime voorsprong solo over de finish, goed voor zijn derde wereldtitel bij de elite. De Belgen moesten tevreden zijn met… brons.