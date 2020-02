Een wagen is zondagochtend bijna letterlijk over de rotonde ter hoogte van het kruispunt Belgica in Jette gevlogen. Daarbij raakte hij een buurtbewoner, die om het leven kwam. De bestuurder van de wagen, een dertiger, vluchtte na het ongeval weg. Hij is intussen opgepakt.

