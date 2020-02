In de miljoenenstad Wuhan, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, is China vrijdag begonnen met de bouw van een noodziekenhuis. Het ziekenhuis met een oppervlakte van 25.000 vierkante meter moet zo snel mogelijk klaar zijn. Er zullen uitsluitend patiënten opvangen worden die besmet zijn geraakt met de mysterieuze longziekte. Bij de SARS-epidemie van 2003 werd in Peking ook een ziekenhuis in recordtempo opgetrokken.