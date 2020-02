Ook Frankrijk heeft zijn wereldtitel: Marion Norbert-Riberolle met voorsprong de sterkste in de modder bij vrouwen beloften

Een wereldtitel voor Frankrijk, een unieke zilveren medaille voor Hongarije en brons voor een ukje uit Groot-Brittannië: Marion Nobert-Riberolle, Blanka Kata Vas en Anna Kay zorgden ervoor dat Nederland voor een keer niet het podium bij de vrouwen domineerde.

Met Manon Bakker en Inge van der Heijden stonden nochtans twee noorderburen als medefavoriete aan de start. Door de keuze van Ceylin Alvarado voor de profcategorie kregen we bij de beloftes een zéér open strijd. Haast alle deelneemster hadden bij de elite al mooie uitslagen bij elkaar gereden, zodat niet meteen duidelijk was wie de absolute favoriete was.

Na vijfhonderd meter wedstrijd wisten we het wel: Marion Norbert-Riberolle, uitkomend voor het Belgische Experza-Footlogix van Christel Herremans, reed na enkele meters in de modder al ruim voor de concurrentie uit. Dat lichtgewichten Anna Kay (ook al Experza-Footlogix) en de Hongaarse Blanka Kata Vas (Doltcini-Van Eyck) zich in de achtervolging van de rest konden ontdoen, was betekenisvol. De Nederlandse meisjes - Bakker en Van der Heijden - konden hun favorietenrol deze keer niet hard maken. Goud dus voor Frankrijk, zilver voor Hongarije en brons voor Groot-Brittannië.

Onze landgenoten speelden zoals verwacht een bescheiden nevenrol: Kiona Crabbé finishte als veertiende op net geen vijf minuten van de winnares, Marthe Truyen bereikte de aankomst als achttiende op meer dan zes minuten van Norbert-Riberolle.