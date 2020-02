55 leerkrachten slachtoffer van agressie in Vlaanderen tijdens eerste helft van 2019

In de eerste helft van 2019 werden in Vlaanderen 55 leerkrachten slachtoffer van een agressie. 46 keer was een leerling agressor, 7 keer een familielid en 2 keer een buitenstaander. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Karolien Grosemans (N-VA).