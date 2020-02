Vrijwilligers planten 18.000 nieuwe bomen

Meer dan 1.600 vrijwilligers hebben zondag tijdens Forest in One Day, georganiseerd door Luminus en het Jane Goodall Institute Belgium, 18.000 bomen geplant in Hoeselt, Waasmunster en Tinlot. In Hoeselt werden 8.850 inheemse bomen geplant, goed voor een bos van zes voetbalvelden groot. Meer dan 600 vrijwilligers hielpen in Hoeselt mee een bos in één dag te plaatsen, onder wie ook Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA).