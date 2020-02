Coens: “Enige mogelijkheid voor Geens is door PS en N-VA te laten samenwerken”

Enkel door N-VA en PS samen te laten werken kan er een stabiele regering zijn. Dat zei ex-informateur Joachim Coens (CD&V) zondag in De Zevende Dag. “Ondanks alle verkaringen van Magnette (PS) merkten we elementen van synergie tussen beide partijen. Het is in het belang van het land als de grootste partijen ook betrokken worden”, aldus Coens.