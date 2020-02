Mister Nutella: de rijkste Italiaan is eigenlijk een halve Belg

Maar liefst 640 miljoen aan dividenden. Dat bedrag keert Giovanni Ferrero volgens Forbes uit aan zijn familie. Helemaal zeker is men niet, maar het zou een Europees ­record zijn. Ferrero, de man achter Nutella, Tic Tac en Kinder Surprise, is volgens Bloomberg de rijkste Italiaan. En het familiebedrijf dat hij leidt, is goed voor 30 miljard euro. Maar het succes van de Ferrero Group smaakt heel erg Belgisch. En niet omwille van de chocolade.