Formule E-race in China afgelast door coronavirus

Nadat er de voorbije dagen al twijfel was ontstaan over het doorgaan van de Formule E-race in China volgde vandaag de officiële bevestiging dat de race omwille van de uitbraak van het coronavirus wordt afgelast.

De Formule E-race in de stad Sanya op het eiland Hainan stond gepland op 21 maart maar wordt dus voorlopig geschrapt. Het is nog niet duidelijk of de race uiteindelijk naar een andere datum verplaatst zal worden.

Omwille van het coronavirus werden eerder al verschillende andere autosportevenementen in China afgelast. Omwille daarvan ontstond er meteen ook twijfel of de races in de Formule E en Formule 1 konden doorgaan.

Voorlopig blijft het afwachten of de Formule 1 race wel kan doorgaan. De GP van China staat gepland op 19 april. Onder andere vanuit logistiek oogpunt is het voor de teams alsook de media echter belangrijk om al enkele weken op voorhand al te weten of ze naar het Shanghai International Circuit zullen moeten afreizen.

De dodentol veroorzaakt door het coronavirus is ondertussen al opgelopen tot meer dan 300 slachtoffers, zo'n 14 500 mensen zijn reeds besmet met het virus.

