WK op de weg in Zwitserland begint met tijdrijden voor de profs

Het WK wielrennen vindt van 20 tot 27 september plaats in het Zwitserse Martigny. Het programma wordt danig aangepast. De mannen-elite mogen al op de eerste zondag aan de bak om te zien wie wereldkampioen tijdrijden wordt. Dat werd bekendgemaakt in de marge van het WK veldrijden in Dübendorf.

Beginnen met een hoogtepunt en eindigen met een hoogtepunt: laat dat de motivatie zijn om op zondag 20 september al meteen de mannen-elite de weg op te sturen voor een overwegend vlakke tijdrit van 46 kilometer. De overige tijdritmedailles worden uitgereikt op maandag en dinsdag, op woensdag staat de gemengde ploegentijdrit op het programma.

Donderdag is een rustdag, de wegwedstrijden beginnen op vrijdag. Het hoogtepunt ligt op zondag wanneer de mannen om de wereldtitel strijden. Dan ligt de start aan de UCI-zetel in Aigle. Na iets meer dan 110 kilometer bereiken de renners het lokale circuit in Martigny. Daar staan zeven lokale rondes op het programma met telkens de beklimming van de Col de la Petite Forclaz, goed voor net geen vier kilometer klimmen aan gemiddeld 10,2 procent en met een piek van 14,5 procent. Van de top van de klim naar de finish is het wel nog dertien kilometers.

Programma:

zondag 20/9: tijdrit elite mannen: 46km

maandag 21/9: tijdrit U23 mannen: 33,4km

maandag 21/9: tijdrit elite vrouwen: 33,4km

dinsdag 22/9: tijdrit meisjes juniores: 18,3km

dinsdag 22/9: tijdrit jongens juniores: 24,6km

woensdag 23/9: mixed ploegentijdrit: 18,3km

vrijdag 25/9: wegrit vrouwen juniores: 69,5km

vrijdag 25/9: wegrit U23 mannen: 164km

zaterdag 26/9: wegrit jongens juniores: 124km

zaterdag 26/9: wegrit vrouwen elite: 124km

zondag 27/9: wegrit mannen elite: 246km