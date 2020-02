Het vliegtuig dat dit weekend vanuit de Chinese stad Wuhan in de provincie Hubei naar het Franse Istres en vervolgens Melsbroek vliegt om Europeanen te repatriëren, is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 02.30 uur Belgische tijd uit Wuhan vertrokken. Dat meldde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de passagiers zijn 12 Belgen.