Dinsdag is het Wereldkankerdag. Naar aanleiding daarvan heeft de Kortessemse fotografe Amélie Soenen van Kick-[as] Media een portretreeks gemaakt met mensen die vechten tegen kanker of de strijd reeds gewonnen hebben. “Ondanks de trieste aanleiding hebben we bijzonder weinig negativiteit gemerkt tijdens de shoot”, zegt Amélie. “Door die vele positieve reacties willen we de reeks nu in boekvorm uitbrengen.”