“Joker” is grote favoriet op “weinig diverse” Britse filmprijzen Bafta’s

In Londen worden zondagavond de Bafta’s, de Britse filmprijzen, uitgereikt. Grote favoriet is “Joker” van regisseur Todd Phillips met elf nominaties. Andere kanshebbers zijn “Once upon a time in Hollywood” van Quentin Tarantino en “The Irishman” van Martin Scorsese. Die zijn in tien categorieën genomineerd. Er klinkt ook kritiek op de filmprijzen, omdat er te weinig diversiteit is bij de genomineerden.