KRC Genk leert supporters sorteren door afval in doel te trappen

Genk -

Opvallend veel vuilnisbakken aan het stadion van Racing Genk voor de aftrap tegen Charleroi zaterdagavond. Het is één van de initiatieven in het kader van de sensibiliseringscampagne die de club heeft opgestart om supporters er toe aan te zetten hun afval beter te sorteren. Om er de aandacht op te vestigen mochten de fans, zonder risico op een GAS-boete, eens flink tegen wat pmd-afval trappen. Doel was het voorbij één van de drie doelmannen in de juiste bak te mikken. Veel jolijt en hilariteit bij de slechte pogingen en gejuich als het dan toch goed zit. Het is net door er een leuk spel van te maken dat de club hoopt dat de onderliggende boodschap ook doordringt. Op het einde van het seizoen wordt aan de hand van een inventarisering van het gesorteerde afval nagegaan of de campagne aansloeg of niet.