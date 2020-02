Een Amerikaanse man in een rolstoel was niet opgezet met het asociale parkeergedrag van een motorrijder in Pleasant Hill. De motorrijder had zijn voertuig op een parkeerplaats voor invaliden gezet en vond dat de normaalste zaak van de wereld. Toen de rolstoelgebruiker hem daarover aansprak, kwam het tot een discussie die uitdraaide in fysiek geweld.