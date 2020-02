Laura Verdonschot, 9de: “Halfweg pas in de goede flow”

Drievoudig wereldkampioene Sanne Cant raakte kant noch wal zaterdagnamiddag in Dübendorf. Daardoor lag de weg open voor een Nederlandse dominantie en die kregen we dan ook. Dat vertaalde zich uiteindelijk in een volledig oranje podium met winnares Ceylin del Carmen Alvarado en een tot tranen toe bewogen zilveren Annemarie Worst en bronzen Lucinda Brand. Ellen Van Loy werd als achtste onze eerste landgenote, op de huid gezeten door Laura Verdonschot.