Willy Sommers: “Als ik dit weekend had opgetreden, was ik dood geweest”

Dat hij drie concerten noodgedwongen moest afzeggen, was aanvankelijk zijn grootste zorg. Maar een dag nadat Willy Sommers (67) met succes een spoedoperatie aan het hart onderging, beseft hij dat het heel anders had kunnen aflopen. “Had Willy dit weekend opgetreden, dan was hij er niet meer”, zegt zijn manager. Sommers herstelt momenteel in het ziekenhuis en mag maandag naar huis.