Leicester en Chelsea delen de punten na spectaculaire tweede helft: Tielemans deelt twee assists uit

Leicester City en Chelsea hebben zaterdagnamiddag 2-2 gelijkgespeeld in de openingswedstrijd van de 25e speeldag in de Premier League.

Alle doelpunten vielen na de pauze in het King Power Stadium. Leicester City kwam even voorbij het uur 2-1 voor, nadat Harvey Barnes (54.) en Ben Chilwell (64.) de openingstreffer van Antonio Rüdiger (46.) opgedaan hadden gemaakt. Beide doelpunten voor de thuisploeg kwamen er op aangeven van Rode Duivel Youri Tielemans. Chelsea gaf zich echter niet gewonnen en twintig minuten voor affluiten kopte Rüdiger - zowaar een verdediger - zijn tweede van de namiddag tegen de netten. In het slot werd Tielemans nog naar de kant gehaald voor Dennis Praet, bij Chelsea kwam Michy Batshuayi niet van de bank.

Met 49 punten blijft Leicester City stevig op de derde plaats, op twee punten van Manchester City. De Citizens gaan zondag op bezoek bij Tottenham Hotspur. Chelsea is vierde met 41 punten, zeven meer dan eerste achtervolgers Manchester United en Tottenham Hotspur. Toch moeten ze stilaan naar beneden kijken, want de Blues konden dit jaar in vijf Premier League-wedstrijden nog maar één keer winnen. Dat was drie weken geleden in eigen huis tegen Burnley. Net als tegen Leicester werd er tegen Arsenal en Brighton gelijkgespeeld, op Newcastle werd er met het kleinste verschil verloren.