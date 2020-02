Vandalisme: 250 kilo zalmforellen sterven door gebrek aan zuurstof

Sint-Truiden -

Zaterdagmorgen rond 7.30 uur heeft uitbater Marc Bonné van Visvijver De Heidemeren in Runkelen vastgesteld dat er tientallen dode zalmforellen in de visbakken dreven. De oorzaak was snel duidelijk: de stroomstekkers die zorgen voor de zuurstofpompen en stromend water waren uit de verdeelkast getrokken. Zowat 250 kilo forellen waren dood. Ze waren de dag voordien geleverd voor de viswedstrijd van zaterdag. “De vissen waren bestemd voor de jaarlijkse wedstrijd van de vriendenkring van de Suikerraffinaderij van Tienen die de visvijver voor een clubwedstrijd hadden afgehuurd,” zegt Marc.