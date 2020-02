Volledig Nederlands podium bij de vrouwen: eerste wereldtitel voor Ceylin Alvarado, titelverdedigster Sanne Cant stelt teleur

Lichtervelde - Derde titelstrijd van de dag, derde regenboogtrui voor Nederland. Het goud was voor Ceylin Alvarado, voor Worst en Brand. Drievoudig wereldkampioene én titelverdedigster Sanne Cant kwam er niet aan te pas en finishte anoniem.

Nauwelijks vier minuten was de wedstrijd oud of vier Nederlandse rensters hadden zich al van de rest van de concurrentie afgescheiden: Brand, Alvarado, Worst en Kastelijn scheidden zich probleemloos af van de rest van het deelnemersveld. Ellen Van Loy probeerde de achtervolging draaiende te houden maar de achterstand op het Nederlandse kwartet was al snel opgelopen tot vijftien seconden. Uittredend wereldkampioene Sanne Cant kwam er in de eerste meters al helemaal niet aan te pas. Ze zou in het verdere vervolg van de wedstrijd niet de minste rol spelen.

Oranje boven! Foto: Photo News

Vier oranje truien met ruime voorsprong, het zorgde ongetwijfeld voor gemoedsrust bij Nederlands bondscoach Gerben de Knegt. Zelfs indien de dames elkaar niet begrepen, was er niet één buitenlandse tegenstander om van een eventuele rivaliteit gebruik te maken. Wat een weelde voor Oranje, enkel de Britse Evie Richards en Katie Compton boden nog heel even weerwerk. Heel even leken Compton en Richards de kloof te zullen dichten maar een versnelling vooraan van Alvarado gooide Kastelijn en de rest van de wereld overboord.

Zadelbreuk Brand

Met drie Nederlandse dames aan de kop van de wedstrijd was het podium al verdeeld. Alvarado, Worst en Brand wisten dat er aan het eind van de wedstrijd sowieso een medaille lag te wachten en dat zorgde voor gemoedsrust. Vanaf nu was het gewoon wachten op het juiste moment om duidelijk te maken wie de sterkste van het pak was.

Pech voor Lucinda Brand aan het eind van de derde ronde: de renster van de Telenet Baloise Lions zag haar zadel afbreken en verloor zo het contact met de twee vooraan. Worst en Alvarado vergaten samen te werken en zagen Brand in geen tijd terugkeren naar de kop van de wedstrijd. De terugkeer had duidelijk te veel energie gekost, bij het einde van de voorlaatste ronde moest Brand opnieuw de rol lossen.

De 24-jarige Annemarie Worst of de 21-jarige Ceylin Alvarado, beiden op de loonlijst van de broers Roodhooft, wie zou zich voor de eerste keer tot wereldkampioene kronen? Lucinda Brand kon nog wel terugkeren maar het duo Worst-Alvarado had de touwtjes in handen. De twee Nederlandse dames gunden elkaar geen meter, lieten Brand nog maar eens terugkomen én aanvallen. Toch bleven Worst en Alvarado de touwtjes in handen nemen om in een onderlinge sprint uit te maken voor wie de regenboogtrui zou zijn. In die sprint toonde Alvarado zich de snelste, voor Worst en een afgematte Brand. Wat een ontknoping!

WHAT. A. FINISH!



Ceylin del Carmen Alvarado sprints to World Championship victory at #Dubendorf2020!

🌈@AnnemarieMTB just misses out in 2nd whilst @lucinda_brand rolls in for bronze.



🇳🇱🇳🇱🇳🇱 pic.twitter.com/0EkIAvDn2H — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 1, 2020

Alvarado: “Mooi gevecht”

“Ik voel me momenteel vooral moe en kan niet beschrijven hoe ik mij voel”, zei de nieuwe wereldkampioene. “Eindelijk ben ik wereldkampioene. Een volledig Nederlands podium is mooi en ik begrijp de ontgoocheling bij Annemarie en Lucinda. We hebben er een mooi gevecht van gemaakt maar ik ben zo blij dat ik win. Tactiek? Ik was gewoon moe en dacht niet dat ik zou winnen maar in de laatste meters zakte de snelheid en kon ik terug tot op het wiel van Annemarie geraken en mijn sprint inzetten.”

Een emotionele Ceylin Alvarado. Foto: Photo News

Uitslag:

1. Ceylin Alvarado (Ned)

2. Annemarie Worst (Ned) op 1”

3. Lucinda Brand (Ned) op 10”

4. Katie Compton (VS) op 1’

5. Yara Kastelijn (Ned) op 1’26”

6. Evie Richards (GBR) op 1’44”

7. Eva Lechner (Ita) op 2’23”

8. ELLEN VAN LOY op 2’46”

9. LAURA VERDONSCHOT op 2’42”

10. Marlene Petit (Fra) op 3’06”

12. SANNE CANT op 3’32”