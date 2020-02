Foundation zet levenswerk pater Jef Hollanders verder

Oudsbergen -

In de Sint Martinuskerk in Meeuwen werd zaterdagvoormiddag de herdenkingsdienst voor de vermoorde pater Jef Hollanders druk bijgewoond door de parochiale gemeenschap, familie, vrienden en sympathisanten. “Via ‘Fondation Father Jef Hollanders’ gaan we het levenswerk van onze oom in Zuid Afrika blijvend ondersteunen,” zegt Veerle Hollanders.