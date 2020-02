Solidariteitsactie met Oeigoeren op Stadsplein in Genk

Genk -

Met borden, vlaggen en kleefband op de mond hielden zaterdagmiddag op het Stadsplein van Genk een twintigtal mensen een actie tegen de onderdrukking van Oeigoeren in China. Het protest werd georganiseerd door vzw Nei Tred die vooral voor ogen heeft jongeren weerbaarder te maken. Ze wil dat zowel deelnemende jongeren als passanten nadenken over mensenrechten. Om de neutraliteit te bewaren riep Nei Tred dan ook op geen enkel andere vlaggen of symbolen mee te dragen dan die van de Oeigoeren. De bewoners van het gebied worden, volgen Jamal Kazza van Nei Tred, onderdrukt door de Chinese overheid.