Linde Merckpoel keert even terug naar haar oude liefde en zal het meteen druk krijgen

Het Radio 1-programma De wereld van Sofie moet het even zonder Sofie Lemaire (36) doen. De presentatrice stort zich volgende week op haar project Meer vrouw op straat, waarmee ze samen met haar luisteraars meer straatnamen naar bekende vrouwen wil vernoemen. Die strijd documenteert ze in een reeks die binnenkort acht dinsdagen op rij te zien is op Canvas. Noodgedwongen moet Lemaire haar ochtendshow tussen 10 en 12 uur dus een weekje staken. Invaller van dienst is Linde Merckpoel (35). Zij ruilt Studio Brussel kort in voor Radio 1 en presenteert volgende week De wereld van Linde.