Belofte Timo Kielich: “Niet voor 14de plaats naar hier gekomen”

Ryan Kamp mag zich de winnaar noemen van het Open Nederlands Kampioenschap in het Zwitserse Dübendorf. De Nederandse belofte toonde zich de meerdere over thuisrijder Kevin Kuhn en zijn landgenoot Mees Hendrikx. Pim Ronhaar maakte de oranje suprematie compleet door vijfde te eindigen. De Belgische beloften streden mee om de verre ereplaatsen. Niels Vandeputte eindigde zevende, Jelle Camps en Yentl Bekaert negende en tiende. Alkenaar Timo Kielich verzeilde ver weg in de achtergrond om uiteindelijk als veertiende te finishen.