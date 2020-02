In de periode 2015-2018 werd in totaal meer dan 26 miljoen euro aan winsten die geboekt werden bij de trekkingsspelen van de Nationale Loterij, niet opgevraagd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van begroting David Clarinval (MR) op een schriftelijke vraag van Guy D’haeseleer (Vlaams Belang).

In 2015 werd voor 5,4 miljoen euro aan winsten bij trekkingsspelen niet opgevraagd, in 2016 was dat het geval voor 10,9 miljoen euro. Na een daling tot 4,5 miljoen euro in 2017 ...