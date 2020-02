De moeder van Tine Nys ligt in een kunstmatige coma na een hartstilstand. Dat meldt Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys. “Of er een oorzakelijk verband is met het proces, daar spreek ik me niet over uit, maar er is de voorbije weken heel hard ingebeukt op de familie”, zegt Van Cauter. De vrouw kon niet getuigen tijdens het proces omdat ze toen al opgenomen was in het ziekenhuis.