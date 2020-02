Borgloon -

Op de Sint-Truidersteenweg in Borgloon is zaterdagvoormiddag rond 10.15 uur een truck met oplegger uit de bocht gegaan. De vrachtwagen van de firma Party Rent uit Aartselaar kwam in de berm terecht. De vrachtwagenbestuurder raakte lichtgewond en werd voor een medische controle naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam een zware takeldienst aan te pas op de vrachtwagen te ontzetten.