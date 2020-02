Nederlandse Van Anrooij eerste wereldkampioene ooit bij juniores, Belgische meisjes kunnen niet verrassen

De Nederlandse Shirin van Anrooij is de eerste wereldkampioene veldrijden ooit bij de meisjes-juniores. Het Zeeuwse toptalent, per 1 september lid van het team van Sven Nys, reed van de eerste meter weg van de concurrentie. De Belgische meisjes kwamen in het stuk helemaal niet voor: Julie De Wilde was beste landgenote op de tiende plaats, meer dan drie minuten na Van Anrooij.

Julie De Wilde, vice-wereldkampioene op de weg bij de meisjes-juniores, koesterde de hoop een rol van belang te kunnen spelen. Die hoop werd na ongeveer vijfhonderd meter koers vakkundig de kop ingedrukt. Topfavoriete Van Anrooij, vorige week nog zevende op de WB-manche in Hoogerheide bij… de elite, reed al meteen een flinke kloof bij elkaar terwijl De Wilde, nog behoorlijk gestart, al snel afzakte naar een plaats in de middenmoot.

Nederlandse demonstratie

Wat restte was een demonstratie van de Nederlandse meisjes. De door Marc Herremans getrainde Van Anrooij reed al freewheelend naar haar eerste wereldtitel, haar landgenote Puck Pieterse reed al even makkelijk naar de zilveren medaille. De Amerikaanse Madigan Munro uit Colorado zorgde ervoor de strijd om de medailles niet eens spannend werd door met overschot het brons te claimen.

Conclusie: het rondje in Dübendorf heeft het in zich om voor grote verschillen te zorgen en is dus veel zwaarder dan verwacht. Ook al ligt het parcours op een vliegveld, snel gaat het echt niet. Tweede conclusie: Van Anrooij is een supertalent want naast een wereldtitel in het veld is ze ook regerend Nederlands en Europees kampioene tijdrijden en vindt ze duatlon en zelfs triatlon leuk. Door naar het team van Sven Nys over te stappen maakt van Anrooij duidelijk dat ze het veldrijden in de toekomst zeker niet wil verwaarlozen. In de achtergrond knokte De Wilde zich nog naar een tiende plek.

Uitslag:

1. Shirin Van Anrooij (Ned)

2. Puck Pieterse (Ned) op 53”

3. Madigan Munro (VS) op 1’18”

4. Millie Couzins (GBR) op 1’43”

5. Fem Van Empel (Ned) op 2’12”

6. Line Burquier (Fra) op 2’12”

7. Josie Nelson (GBR) op 2’32”

8. Lizzy Gunsalus (VS) op 2’47”

9. Marie Schreiber (Lux) op 3’01”

10. JULIE DE WILDE op 3’20”

18. STERRE VERVLOET op 4’14”

25. JULIE BROUWERS op 5’46”

28. MIRTHE VAN DEN BRANDE op 5’06”

Julie De Wilde: “Ik moet nog veel werken aan mijn techniek”

Julie De Wilde eindigde bij de junioren op het WK veldrijden in Dübendorf als eerste Belgische op de tiende plaats. Ze nam een goede start en zat snel in zesde positie. “Maar ik ben een beetje over mijn toeren gegaan en zakte terug. Ik had ook last van de warmte, ondanks het feit dat ik mijn mouwen had afgeknipt.” De Wilde zakte terug naar de zestiende plaats maar begon dan aan een mooie remonte. “Ik vond mijn tempo terug en haalde de ene renster na de andere in. Ik wou in de top tien en dat is gelukt, ik mag dus tevreden zijn.”

Julie De Wilde. Foto: BELGA

De Wilde is een multitalent dat ook op de piste en de weg rijdt. Vorig jaar pakte ze in Yorkshire de zilveren medaille in de wegrit. Ze is tweevoudig Belgisch veldritkampioene bij de junioren, maar rijdt niet zo veel crossen. “Daardoor is het verschil met bijvoorbeeld die twee Nederlands meisjes nog groot, want ik moet nog heel veel werken aan mijn techniek. Ik verlies hopen seconden op de rest met bijvoorbeeld op – en afspringen. Maar ik wil blijven crossen en zal daar aan werken. Ik wil die kloof met de top overbruggen.”

Het parcours bracht De Wilde wat in verwarring. “De eerste dag was het droog, de tweede nat en nu was het superdroog. Maar het was wel lastig, ik had het een beetje onderschat. Je moet de cross goed indelen.”

De Wilde rijdt nog enkele crossen (“volgende week Niel, daarna zien we wel”) om dan volop te focussen op haar tweede wegseizoen bij de junioren.

Sterre Vervloet werd 18de, Julie Brouwers 25ste en Mirthe Van Den Brande 28ste.