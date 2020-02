Vader (23) sterft na wilde politieachtervolging “door tuinen en door het rood”

De jongeman die afgelopen nacht door de politie in Namen is doodgeschoten, is een jongeman van 23 uit Hoegaarden. Marijn V.B., vader van een dochtertje van vier stierf na een waanzinnige achtervolging in Namen. “Hij reed door tuinen, door het rood en in éénrichtingsstraten”. Toen de man in een laatste poging om te ontsnappen aan de politie, een toegesnelde agent raakte, openden die het vuur.