België vanaf zaterdag maand lang voorzitter van VN-Veiligheidsraad

Het Belgisch voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad gaat zaterdag van start. De veiligheidsraad zal zich in februari buigen over de internationale actualiteit en drie prioriteiten die België naar voren schuift. Dinsdag werd het programma voorgesteld door de minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR), waarin hij wijst op het feit dat één op de vijf kinderen de negatieve impact van conflicten aan den lijve ondervindt, ook Belgische kinderen in Syrische vluchtelingenkampen.