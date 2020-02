Ruben Van Gucht over dispuut met Jacques Vermeire: “Jammer, hebben ons geamuseerd”

Ruben Van Gucht (34) heeft het druk de komende maanden. Voorjaarsklassiekers, play-offs, in maart een olympisch getint seizoen van ‘De kleedkamer’, en vrijdag gaat zijn theatershow Sportman 2 in première in de Antwerpse Arenbergschouwburg. Hij blikt in aanloop daarvan ook nog even terug op de abrupte stop van zijn samenwerking met Jacques Vermeire. “Deze zaak had perfect achter de schermen gevoerd kunnen worden, maar Jacques en zijn manager hebben ze in de media gebracht.”