Trump haalt slag thuis in Senaat: afzetting van president lijkt van de baan

Even leek het spannend te gaan worden. Even leek het alsof Donald Trump een paar senatoren zou verliezen aan de Democraten. Overlopers die “ja” zouden antwoorden op de vraag of er nieuwe getuigen moesten worden gehoord over zijn telefoontje met de Oekraïense president. Maar vrijdagavond keerden de dissidenten een na een ­terug. Daarmee lijkt de impeachment, de afzetting van de president, van de baan.