De Beringse derby tussen Turkse FC en Stal Sport in tweede provinciale A, dat is zondag (15.00u) onze wedstrijd van het weekend, die dus live te zien is op onze website www.hbvl.be. “Er heersen nog steeds te veel vooroordelen over onze mooie club”, zeggen bestuurslid Asleyen, coach Van De Reyd en spits Ince van de thuisploeg in koor.