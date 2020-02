Vandaag zaterdag opent in het Gentse Museum voor Schone Kunsten de Van Eyck-tentoonstelling voor het publiek. Once in a lifetime, dit maak je nooit meer mee, luidde de opwarming. Die dit keer geen woord te veel is. Gaat dat zien en hap naar adem bij het eindeloze kunstenaarschap van de meester uit Maaseik.