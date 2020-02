Hij moet zowat de bekendste Hasseltse dokter zijn, zonder dat hij ooit dokter is geweest. Danny Leclère (34) was de man die xtc groot maakte, tot op Hemelvaartsdag 1993 zijn auto met kogels werd doorzeefd in Amsterdam. Misdaadjournaliste Marian Husken goot het verhaal van Dokter Love in een onthutsend boek over moorden, miljoenen en een leven op de vlucht.