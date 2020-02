Sinds een jaar of vier klopt hij op de deur bij de A-ploeg. Nu eens fors, dan weer wat zachter. De start van 2020 was veelbelovend, tegen Zulte Waregem en Gent stond hij in de basis. Het vertrek van Sander Berge moet zijn speelkansen verder vergroten. “Hopelijk kan ik nu een tijd blijven staan en mijn waarde voor de ploeg bewijzen”, onderstreept Dries Wouters zijn ambitie.