Temt Lommel SK zondag eindelijk zijn ‘zwart beest’? In de drie voorgaande wedstrijden trok Virton telkens aan het langste eind. Maar dat was toen, dit is nu. “Zondag spelen we voor niets minder dan de leiderspositie in de tweede periode”, blikt Jamal Aabbou met vertrouwen vooruit naar de topper.