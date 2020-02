Toerist wordt net niet opgeslokt door gigantische golven

Alles voor een goede video die je thuis kan tonen aan familie en vrienden. Maar hoe ver kan je gaan? Deze toerist riskeert er zijn leven voor op enkele gevaarlijke kliffen in Honolulu in Hawaï, waar gigantische golven tegenaan beuken.

Gewapend met een GoPro gaat de toerist al gevaarlijk dicht bij de rand van de afgrond staan om enkele topshots van de gigantische golven te kunnen nemen. Maar met de zee sol je beter niet, want plots beukt een reusachtige golf tegen de rots die de durfal schijnbaar mee de zee in heeft gesleurd. Maar wanneer de golf terug de zee in trekt, blijkt de toerist nog stevig op dezelfde plek te staan. Daarna rent hij wel heel snel weg. Een natte broek zal hij of zij sowieso gehad hebben, zij het door de golf of door de spanning. Nu maar hopen dat hij op ‘play’ geduwd heeft.