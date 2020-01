Duitse verpleegster ontkent vijf baby’s morfine toegediend te hebben

Een Duitse verpleegster wordt ervan verdacht morfine toegediend te hebben aan vijf pasgeborenen, zonder dat daarvoor een medische noodzaak was. De vrouw ontkent zelf de beschuldigingen, meldt het parket in de stad Ulm (Baden-Württemberg) donderdag. De vijf slachtoffertjes, tussen een dag en vijf weken oud, waren allemaal prematuur geboren.

In het kastje van de vrouw, die werkt in het universitair ziekenhuis, is een spuit met daarin moedermelk en sporen van morfine aangetroffen, aldus een parketwoordvoerder. Na die vondst werd de vrouw verdachte ...