“Verschrikkelijk. Ik ga me bezatten straks”: zo beleven Vlamingen met Britse roots Brexit-dag

Nog even en het is definitief: om middernacht wordt er gesnoeid in de Europese Unie. Met regelrechte Brexit-feestjes dansen de Britten zich door de uitgang, terwijl de Vlamingen met Britse roots hier met lede ogen toekijken. Drie Belgobritten vertellen over hun vrijdag, vandaag. “Ik ga mij bezatten vanavond. Of in tranen uitbarsten.”