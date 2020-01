VKW-baas Ruben Lemmens over Brexit: "Groot-Brittannië is onze vierde handelspartner"

Het is een historische dag voor Groot-Brittannië. De Britten stappen op 1 februari uit de Europese Unie. De Brexit is dus een feit. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde handelspartner. Maar toch zullen de Limburgse ondernemers nog niet veel voelen van de Brexit, want er is een overgangsperiode tot het einde van het jaar. Tegen dan moet er ook een nieuw handelsakkoord op tafel liggen. Dat zei Ruben Lemmens van VKW Limburg vanmiddag in onze studio. Het VKW houdt vanavond in Hangar 58 in Bokrijk de Limburg Happening, zowat de laatste nieuwjaarsreceptie van een drukke januarimaand.