In het proces tegen de vroegere Amerikaanse filmmagnaat Harvey Weinstein, heeft Jessica Mann vrijdag tijdens haar getuigenis een vernietigend beeld van de verdachte opgehangen. Jessica Mann, een gewezen actrice, is een van de vrouwen die Weinstein van verkrachting beschuldigt.

Mann beschreef haar moeilijke jeugd en extreem religieuze opvoeding, en hoe ze als 25-jarige actrice erg in de war was toen ze in een “vernederende” relatie met Weinstein terechtkwam. Mann beschreef daarop ...