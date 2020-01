Blokbar in Bilzen draait op volle capaciteit

Bilzen -

Sinds de opening van de blokbar Labo3740 in Bilzen, zijn er de afgelopen blokperiode ruim 5000 studenten komen studeren. “Het pand waar vroeger de Blokker was gevestigd draait van ‘s morgens 8 tot ‘s -avonds 23u op bijna volle capaciteit van 130 bezette stoelen. Dat houdt in dat tegen het eind van deze blok in totaal 5640 studenten hun weg hebben gevonden naar deze ruimte”, stelt burgemeester Johan Sauwens (CD&V).