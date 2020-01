Ouders organiseren uitvaart voor tweeling die stierf tijdens zwangerschap

Eén foto tussen alle overlijdensberichten in de krant van vorige maandag ging niet over een oma of opa, maar over twee baby’tjes. Een meisjestweeling, amper 22 weken ver in de zwangerschap onverwachts verloren door een infectie. Ouders Michelle (29) en Dennis (28) organiseerden een begroeting en een uitvaartplechtigheid. Meer dan 500 mensen kwamen langs voor een kruisje, een steunbetuiging of een knuffel. “Voor ons hebben Lauren en Julie geleefd, dus dat betekende heel veel.”