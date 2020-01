Zonhoven dolenthousiast over plek op wereldbekerkalender

Zoals u vrijdag al in deze krant kon lezen, wisselen Heusden-Zolder en Zonhoven volgend seizoen stuivertje in veldritland. Circuit Zolder vormt de eerstvolgende jaren het decor van een Superprestigecross, terwijl Zonhoven de plaats van zijn buurgemeente inneemt in de vernieuwde wereldbeker. Dat bevestigde de Internationale Wielerunie UCI vrijdagavond in het Zwitserse Dübendorf.