Stijn van ‘Kamp Waes’: “Er schuilt absoluut een softie in mij”

‘Kamp Waes’ zit er bijna op, en dat betekent een totaal nieuw leven voor Beringenaar Stijn Swijns (31). “Vroeger was het mijn specialiteit om onder de radar te blijven”, vertelt Stijn. “Door ‘Kamp Waes’ veranderde ik van de ene dag op de andere in een publiek figuur. Dat is voor mij de grootste aanpassing.”