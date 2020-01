Verschillende nieuwe gevallen in Europa, Europese landen repatriëren burgers

In Europa hebben zich vrijdag opnieuw besmettingen van het coronavirus voorgedaan. Zo is er voor het eerst een geval in Zweden gemeld, zijn er twee nieuwe besmettingen in Groot-Brittannië en eentje in Duitsland. Ondertussen hebben de Italiaanse autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen voor zes maanden, nadat de afgelopen dagen ook daar de eerste twee gevallen van het nieuwe longvirus werden gemeld.